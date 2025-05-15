В России могут продлить отпуск в случае ухода за больным ребенком

В Госдуму внесут проект о продлении отпуска в случае ухода за больным ребенком

На рассмотрение Государственной думы внесут законопроект о продлении оплачиваемого отпуска работнику в случае его временной нетрудоспособности в связи с уходом за больным ребенком. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий законопроект предлагает группа депутатов от ЛДПР во главе с председателем комитета Госдумы по социальной политике Ярославом Ниловым.

Законопроект предлагает внести изменения в статью 124 Трудового кодекса РФ. Отмечается, что в случае внесения изменений ежегодный оплачиваемый отпуск будет продлен или перенесен на другой срок также в случае временной нетрудоспособности, связанной с осуществлением ухода за больным ребенком.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин ранее рассказал, что часть граждан имеют право взять дополнительный оплачиваемый отпуск – например, педагоги и медработники. Взять дополнительный отпуск могут также работники с вредными условиями труда, ненормированным графиком. Длительность дополнительного отдыха у них зависит от конкретной специфики деятельности, пояснил депутат.

Ранее россиянам назвали самый выгодный месяц для отпуска летом 2025 года.