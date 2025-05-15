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Суд вынес приговор жителю Электростали, вступившему в «Легион «Свобода России»

Жителя Электростали осудили на 13 лет за вступление в «Легион «Свобода России»
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Depositphotos

Жителя подмосковного города Электростали Сергея Веселова приговорили к 13 годам лишения свободы за участие в деятельности «Легиона «Свобода России» (организация запрещена в России), вандализм и распространение ложной информации об армии страны. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, соответствующее решение принял 2-й Западный окружной военный суд.

«Назначить Веселову наказание в виде 13 лет лишения свободы, из них три года в тюрьме, остальное — в колонии строгого режима», — сказал судья во время заседания.

Кроме того, мужчине запретили заниматься администрированием сайтов в интернете в течение трех лет.

15 мая журналисты ТАСС сообщили, что прокурор запросил назначить Сергею Веселову наказание в виде 13 лет лишения свободы. Мужчину обвинили в том, что он оставил надпись о специальной военной операции (СВО) на Украине на автобусной остановке.

Как писали РИА Новости, житель Электростали в 2023 году подписался на Telegram-канал, принадлежащий «Легиону «Свобода России». Далее он заполнил анкету для вступления в организацию и стал ее активным участником. Впоследствии представитель «Легиона «Свобода России» потребовал от Сергея Веселова оставить на автобусной остановке надпись, осуждающую СВО и дискредитирующую Вооруженные силы РФ. После задержания мужчина частично признал свою вину, отвергнув обвинения в распространении фейков об армии.

Ранее суд в Москве заочно приговорил бывшего посла Украины в Казахстане к лишению свободы по делу об экстремизме.

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