Прокурор запросил срок жителю Подмосковья по делу об участии в легионе Украины

Прокурор запросил 13 лет заключения для жителя подмосковной Электростали Сергея Веселова, который оставил надпись о специальной военной операции на автобусной остановке. Об этом сообщает ТАСС.
Мужчине вменяются статьи об участии в деятельности организации, которая признана на территории Российской Федерации террористической, публичном распространении дезинформации и вандализме.
15 мая сообщалось, что в Луганской народной республике задержали местного жителя, подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.
До этого на двух жителей Севастополя, подозреваемых в работе на украинские спецслужбы, завели уголовные дела. По данным ФСБ, мужчин подозревают в сборе информации и подготовке терактов против армии России по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Госизмена».
Также прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по делу о государственной измене против жителя Керчи. По версии следствия, обвиняемый выступал против проведения специальной военной операции на Украине. В 2023 году мужчина связался с украинской разведкой через соцсети и предложил свою помощь.
Ранее жителя Крыма обвинили в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.