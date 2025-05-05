Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дачникам рассказали о самых агрессивных растениях на участке

Биолог Воробьев: люпин и золотарник могут вытеснить другие растения на участке
close
Pracar/Wikimedia

Наиболее агрессивными растениями на дачном участке считаются золотарник, гречиха сахалинская (или рейнутрия сахалинская) и люпин, потому что они вытесняют другие растения на дачном участке. Об этом «Москве 24» рассказал биолог, агроном Михаил Воробьев.

По его словам, гречиха сахалинская имеет мощные стебли, крупные сердцевидные листья и пушистые соцветия, она способна разрастаться по всему участку. Ее корневища могут вытеснить корни других растений. В целом она затеняет почву, что приводит к исчезновению более низких растений.

Люпин, несмотря на красивый вид, может образовать плотный куст, который способен вытеснить всю флору вокруг, предупредил биолог.

«Достаточно красивым растением является и золотарник — у него пушистые желтые «метелочки». Некоторые активно его сажают, но растение тоже активно распространяется и образует плотные заросли», — заключил Воробьев.

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Виталий Наполов до этого говорил, что богемская рейнутрия — это по сути сорняк, который вытесняет любые другие травянистые виды.

Ранее дачникам назвали правила, которые помогут добиться большого урожая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами