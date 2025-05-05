Дачникам рассказали о самых агрессивных растениях на участке

Биолог Воробьев: люпин и золотарник могут вытеснить другие растения на участке

Наиболее агрессивными растениями на дачном участке считаются золотарник, гречиха сахалинская (или рейнутрия сахалинская) и люпин, потому что они вытесняют другие растения на дачном участке. Об этом «Москве 24» рассказал биолог, агроном Михаил Воробьев.

По его словам, гречиха сахалинская имеет мощные стебли, крупные сердцевидные листья и пушистые соцветия, она способна разрастаться по всему участку. Ее корневища могут вытеснить корни других растений. В целом она затеняет почву, что приводит к исчезновению более низких растений.

Люпин, несмотря на красивый вид, может образовать плотный куст, который способен вытеснить всю флору вокруг, предупредил биолог.

«Достаточно красивым растением является и золотарник — у него пушистые желтые «метелочки». Некоторые активно его сажают, но растение тоже активно распространяется и образует плотные заросли», — заключил Воробьев.

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Виталий Наполов до этого говорил, что богемская рейнутрия — это по сути сорняк, который вытесняет любые другие травянистые виды.

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