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Стало известно, сколько выпускников вузов в РФ работают не по специальности

HR-эксперт Недякин: более 50% выпускников вузов в РФ работают не специальности
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«Газета.Ru»

В России более половины выпускников вузов не работают по полученной специальности, а еще 30% вообще трудятся даже не по профилю. При этом в стране сохраняется культ высшего образования, которое часто не пригождается на рынке труда, рассказал HR-специалист, эксперт в области управления организациями, соавтор проекта правительства Москвы «Мои документы — мой искренний сервис» Максим Недякин.

«Кто-то идет в вуз просто за корочкой, учебному заведению приятно, когда ему платят. По итогу этот человек выходит на рынок труда и становится никому не нужным», — заявил эксперт в пресс-центре НСН.

По его мнению, россияне подпитывают культ того, что каждому необходимо потратить четыре-пять лет на получение «бумажки», которую в будущем человек может ни разу не достать из папки.

До этого президент сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров сообщил, что в Москве курьеры получают заработную плату на 14% выше, чем люди с высшим образованием. Специалист подчеркнул, что тенденции, которые происходят на рынке труда, говорят о том, что налоговые и образовательные системы «идут совсем не туда».

Ранее стали известны три основных изменения в системе высшего образования России.

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