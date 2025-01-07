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Стали известны три основных изменения в системе высшего образования России

Депутат Смолин: изменения системы высшего образования национально ориентированы
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Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

Изменения в российской системе образования будут национально ориентированными. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

«Первое – базовая ступень высшего образования составит от четырех до шести лет, то есть фактически отказ от бакалавриата в сторону специалитета или, как теперь предлагает называть министр, просто высшего образования», — заявил он.

По словам Смолина, второй критерий, который может быть подвергнут изменениям, затронет продолжение высшего образования. Нововведения предполагают, что после получения бакалавриата студент может пойти в магистратуру только на смежную специальность. Третье изменение затронет программу аспирантуры. Предполагается, что формат обучения после принятия законопроекта будет ориентирован на научную деятельность, а не на «продолжение образования».

Политик подчеркнул, что более понятными меры станут после публикации законопроекта.

До этого министр науки РФ Валерий Фальков заявил, что массовый переход на новую систему высшего образования в России произойдет в 2025 году. По его словам, сроки обучения в новой системе работодатели будут определять совместно с вузами.

Ранее в Совфеде назвали одну из серьезных угроз для системы образования РФ.

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