«Нужен арбитр»: прокуратуру призвали вмешаться в проблему переработок учителей

В России необходимо решить вопрос с постоянными переработками учителей и нормировать их график. Ориентироваться при этом важно на первопричину проблемы – низкие зарплаты педагогов, заявил председатель партии и лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в ГД Сергей Миронов. С соответствующим призывом он обратился в прокуратуру, передает 360.ru со ссылкой на представителей партии.

По мнению Миронова, приказ Минпросвещения о необходимости нормировать работу педагогов так, чтобы она не превышала 1,4 ставки, на самом деле в решении проблемы не поможет.

«К сожалению, никакого облегчения или радости учителя не почувствуют, — убежден депутат. — Заявленные параметры, а это пять-шесть уроков в день, по данным профсоюза «Учитель», соблюдают только в восьми регионах страны».

В большинстве образовательных учреждений педагоги вынуждены брать постоянные переработки из-за дефицита кадров и низких зарплат – на этом фоне строгое соблюдение опубликованного приказа приведет к негативным последствиям и «выйдет боком» как учителям, так и учащимся, убежден Миронов. По его мнению, подобные решения выглядят «оторванными от реальности» и направлены на устранение проблем «только на бумаге». Вместо этого следует разобраться с критической ситуацией, сложившейся в школах, считает парламентарий.

Он заявил, что ведомство не может оценить реальный масштаб проблем и предложил включить в работу «стороннего арбитра», которым должна стать прокуратура. Так можно будет дать реальную оценку происходящему с размером зарплат и уровнем соцзащиты педагогов, пояснил автор инициативы. Учителя должны получать не менее средней зарплаты в регионе, работая только на одну ставку, подчеркнул он.

Кроме того, депутат призвал приравнять педагогов к госслужащим, чтобы обеспечить их льготами и субсидиями на жилье.

Напомним, в конце апреля Минпросвещения издало приказ, который нормирует нагрузку на педагогов. Теперь им нельзя будет проводить свыше пяти-шести уроков в день. Таким образом, им позволят брать не менее 1,4 ставки.

Вместе с тем с 1 сентября в российских школах вводится единое расписание уроков. Минпросвещения завершает разработку стандартов, которые призваны унифицировать учебный процесс и снизить нагрузку на учеников. Наряду с этим обсуждаются меры по сокращению количества контрольных работ и введению ежедневной зарядки в школах. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее учителя резко ответили на приказ об ограничении числа уроков.