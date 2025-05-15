Восьмиклассница забеременела от неизвестного на концерте в Петербурге

78.ru: в Петербурге девочка забеременела от неизвестного на концерте Hofmannita

В Петербурге восьмиклассница забеременела от едва знакомого юноши на концерте. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Школьница обратилась в медицинское учреждение, где выяснилось, что она находится на сроке от шести до семи недель беременности. Больница сообщила об этом в правоохранительные органы.

По версии стражей порядка, 14-летняя девочка 27 марта девочка посетила концерт Hofmannita в клубе «Sound», где познакомилась с мужчиной по имени Александр — больше о нем ничего неизвестно. Между ними произошло добровольное соитие.

До этого петербургскую школьницу опоили и изнасиловали в мужском туалете клуба во время концерта. Перед этим юноши предложили ей употребить неизвестную жидкость — девушка-подросток согласилась.

Ранее в Петербурге школьницы отравились спиртным и веществами на концерте рэперов.