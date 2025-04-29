Петербургскую школьницу опоили и изнасиловали в мужском туалете клуба

В Петербурге школьницу опоили и изнасиловали в мужском туалете клуба

В Петербурге 15-летнюю девушку опоили и изнасиловали в мужском туалете клуба после концерта. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел в клубе на проспекте Медиков в Петроградском районе. Школьница пришла туда на концерт и познакомилась с компанией молодых людей. Юноши предложили ей употребить неизвестную жидкость — девушка-подросток согласилась.

После этого школьнице стало плохо. Двое из компании воспользовались ее беспомощным состоянием, завели девушку в мужской туалет и изнасиловали ее.

Правоохранительные органы выясняют детали и обстоятельства случившегося. Предварительно установлена личность одного из предполагаемых участников инцидента — им оказался 16-летний житель Мордовии. Проводится анализ записей с камер видеонаблюдения, имеющихся в заведении.

Ранее СК возбудил дело после изнасилования девушки-инвалида в туалете торгового центра в Москве.