Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Петербургскую школьницу опоили и изнасиловали в мужском туалете клуба

В Петербурге школьницу опоили и изнасиловали в мужском туалете клуба
close
Depositphotos

В Петербурге 15-летнюю девушку опоили и изнасиловали в мужском туалете клуба после концерта. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел в клубе на проспекте Медиков в Петроградском районе. Школьница пришла туда на концерт и познакомилась с компанией молодых людей. Юноши предложили ей употребить неизвестную жидкость — девушка-подросток согласилась.

После этого школьнице стало плохо. Двое из компании воспользовались ее беспомощным состоянием, завели девушку в мужской туалет и изнасиловали ее.

Правоохранительные органы выясняют детали и обстоятельства случившегося. Предварительно установлена личность одного из предполагаемых участников инцидента — им оказался 16-летний житель Мордовии. Проводится анализ записей с камер видеонаблюдения, имеющихся в заведении.

Ранее СК возбудил дело после изнасилования девушки-инвалида в туалете торгового центра в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами