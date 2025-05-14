В России заявили о сокращении числа работающих на стройках мигрантов

Число работающих на российских стройках мигрантов снизилось до 500 тысяч. Об этом сообщил РИА Новости глава Национального объединения строителей Глушков.
По его словам, данный показатель зафиксировали по итогам I квартала 2025 года. Он оказался ниже прошлогоднего на 15-20%. При этом доля мигрантов в общем количестве занятых на строительстве рабочих увеличилась и достигла 14-15%.
Глушков объяснил ситуацию снижением потребности в рабочей силе в связи с замедлением строительства в РФ при одновременном ужесточении миграционной политики.
Эксперт выделил два преимущества у этих процессов. Первое — рост качества иностранной рабочей силы. Второе — конкуренция с приезжими стала для россиян менее сложной.
«Если раньше работодатели предпочитали мигрантов из-за более дешевой стоимости их труда, то теперь того разрыва в 30-40% в пользу иностранцев уже нет», — отметил Глушков.
До этого в МВД рассказали, что около 90% иностранных граждан находятся в России на законных основаниях. При этом в структуре миграционных потоков в последние годы существенных изменений не происходило. Около 80% пребывающих являются выходцами из стран СНГ.
Ранее в МОТ назвали число трудовых мигрантов в мире.