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В России заявили о сокращении числа работающих на стройках мигрантов

РИА: число работающих на стройках мигрантов упало до 500 тысяч
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Алексей Майшев/РИА Новости

Число работающих на российских стройках мигрантов снизилось до 500 тысяч. Об этом сообщил РИА Новости глава Национального объединения строителей Глушков.

По его словам, данный показатель зафиксировали по итогам I квартала 2025 года. Он оказался ниже прошлогоднего на 15-20%. При этом доля мигрантов в общем количестве занятых на строительстве рабочих увеличилась и достигла 14-15%.

Глушков объяснил ситуацию снижением потребности в рабочей силе в связи с замедлением строительства в РФ при одновременном ужесточении миграционной политики.

Эксперт выделил два преимущества у этих процессов. Первое — рост качества иностранной рабочей силы. Второе — конкуренция с приезжими стала для россиян менее сложной.

«Если раньше работодатели предпочитали мигрантов из-за более дешевой стоимости их труда, то теперь того разрыва в 30-40% в пользу иностранцев уже нет», — отметил Глушков.

До этого в МВД рассказали, что около 90% иностранных граждан находятся в России на законных основаниях. При этом в структуре миграционных потоков в последние годы существенных изменений не происходило. Около 80% пребывающих являются выходцами из стран СНГ.

Ранее в МОТ назвали число трудовых мигрантов в мире.

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