Курортный роман закончился для россиянки пропажей колье

В Анапе туристка из Сочи осталась без драгоценного колье после знакомства на отдыхе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По словам потерпевшей, 15 июля она познакомилась с мужчиной. После более близкого общения с ним у женщины пропала золотая цепочка с топазами, которую сочинка оценила в 150 тысяч рублей.

По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 38-летнего жителя города-курорта. При осмотре дома задержанного полицейские обнаружили пропавшее колье.

В отношении анапчанина возбуждено дело по статье «Кража» УК РФ.

До этого в Коми женщина из-за своей доброты лишилась банковской карты и драгоценностей. Россиянка пустила незнакомца погреться в квартиру, а тот, воспользовавшись моментом, украл все ценное.

Ранее в Перми водитель бизнесмена украл его деньги, выдумав историю про обморок, воров и рак мозга.