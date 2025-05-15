В чувашской гимназии у десятков учеников выявили кишечную инфекцию

У 41 ученика гимназии №8 в Шумерле выявлены симптомы кишечной инфекции, сообщает Минздрав Чувашии в Telegram-канале.

По данным министерства, на 09:00 часов утра 15 мая за медицинской помощью обратился 41 человек с признаками острой кишечной инфекции. Из них 33 человека, в том числе один взрослый, проходят амбулаторное лечение. Еще восемь детей проходят лечение в Республиканской детской клинической больнице.

«Всем пациентам своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь, назначено необходимое лечение. За состоянием пациентов осуществляется постоянное наблюдение медицинскими специалистами», — говорится в сообщении.

Республиканский следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового заболевания учащихся гимназии, сообщает пресс-служба ведомства.

Минобразования региона перевело гимназию №8 в городе Шумерля перевели на дистанционный формат обучения после массового обращения учеников с симптомами острой кишечной инфекции.

Ранее в Приморье дезинфектора осудили за отравление школьников крысиным ядом.