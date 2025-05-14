Чувашскую гимназию перевели на онлайн-обучение после массового отравления учащихся

Гимназию №8 в Шумерле перевели на дистанционное обучение после отравления детей

Гимназию №8 в городе Шумерля перевели на дистанционный формат обучения после массового обращения учеников с симптомами острой кишечной инфекции. Об этом сообщили в группе министерства образования республики в социальной сети «ВКонтакте».

«Специалисты Минобразования Чувашии ведут работу по установлению причин инцидента. Организованы лабораторные исследования образцов готовой продукции, столового инвентаря и смывов с рабочих поверхностей, взятых в школьной столовой», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что республиканский Роспотребнадзор уже организовал санитарно-эпидемиологическое расследование. В самой гимназии проводится дезинфекция помещений. Ситуация находится под контролем минобразования Чувашии.

В апреле в Омске учащиеся и педагоги двух школ получили отравление. Предварительно, ухудшение самочувствия у пострадавших наступило после приема пищи в учебных заведениях. Часть из них обратилась за медицинской помощью.

Ранее в Приморье дезинфектора осудили за отравление школьников крысиным ядом.