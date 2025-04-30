Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Найден виновный в отравлении младшеклассников крысиным ядом в приморской школе

В Приморье дезинфектора осудили за отравление школьников крысиным ядом
close
Shutterstock

В Приморском крае суд признал сотрудницу дезинфекционной станции виновной в отравлении учеников школы в селе Покровка крысиным ядом. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд установил, что в период с октября 2024 года по 20 января 2025 года работница передала средство для борьбы с грызунами сотрудникам образовательного учреждения, которые не обладали знаниями и навыками для процедуры дератизации. Это привело к тому, что как минимум пятеро школьников отравились опасным веществом. Дети контактировали с порошком от крыс в классе, он был рассыпан под батареями.

После инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, по неосторожности создавшее угрозу наступления массового отравления людей» УК РФ. Фигурантка признала свою вину.

Суд признал ее виновной и назначил ей наказание в виде года ограничения свободы.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела после массового отравления школьников в Красноярске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами