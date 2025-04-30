Найден виновный в отравлении младшеклассников крысиным ядом в приморской школе

В Приморском крае суд признал сотрудницу дезинфекционной станции виновной в отравлении учеников школы в селе Покровка крысиным ядом. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд установил, что в период с октября 2024 года по 20 января 2025 года работница передала средство для борьбы с грызунами сотрудникам образовательного учреждения, которые не обладали знаниями и навыками для процедуры дератизации. Это привело к тому, что как минимум пятеро школьников отравились опасным веществом. Дети контактировали с порошком от крыс в классе, он был рассыпан под батареями.

После инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, по неосторожности создавшее угрозу наступления массового отравления людей» УК РФ. Фигурантка признала свою вину.

Суд признал ее виновной и назначил ей наказание в виде года ограничения свободы.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела после массового отравления школьников в Красноярске.