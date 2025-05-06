Двое подростков и мужчина держали пенсионера в плену в Бурятии

РЕН ТВ: в Бурятии двое подростков и мужчина держали в плену пенсионера

В Бурятии пенсионера держали в плену двое несовершеннолетних и взрослый мужчина. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в ночь на 1 мая в селе Хамней. Два подростка и взрослый мужчина проникли в дом 64-летнего местного жителя и удерживали его, применяя физическое насилие, не опасное для жизни и здоровья. Причины их поступка не уточняются.

Все подозреваемые уже задержаны. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы, совершенном группой лиц. В настоящее время устанавливаются мотивы преступления, детали и обстоятельства произошедшего.

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