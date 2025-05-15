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Экс-главу села в Коми признали виновной в жестоком обращении с приемными детьми

Экс-главу села в Коми признали виновной в эксплуатации восьми приемных детей
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Hryshchyshen Serhiiv/Shutterstock/FOTODOM

Бывшую главу села в Коми приговорили к 200 часам принудительных работ за жестокое обращение с восемью приемными детьми. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета РФ в Коми.

Как установил суд, женщина в период с 2021 по 2023 год подвергала несовершеннолетних опасному труду. Приговор в законную силу пока не вступил.

Под следствием находится бывшая заведующая сектором опеки и попечительства муниципального района «Троицко-Печорский», которая не приняла мер по изъятию детей у нерадивой опекунши.

«Бывшая заведующая не выявляла и не отражала в актах проверки условий жизни вышеуказанные факты, должным образом не реагировала на них, т.е. не приняла предусмотренных мер, направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних», — заявили в следственном комитете.

До этого в Троицко-Печорском районе было возбуждено уголовное дело в отношении 42-летней женщины, которая истязала членов своей семьи, в том числе малолетних детей. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Коми.

По данным следствия, россиянка систематически избивала собственных детей. Трое несовершеннолетних регулярно подвергались побоям со стороны матери. О происходящем в семье стало известно во время разбирательств по факту избиения женщиной своего супруга, детей органам опеки пришлось изъять.

Ранее сообщалось, что супруги, ставшие опекунами шестерых детей в Казахстане, избивали их и использовали как рабочую силу.

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