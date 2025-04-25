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Супруги, ставшие опекунами шестерых детей, избивали их и использовали как рабочую силу

Опекуны избивали и морили голодом приемных детей в Казахстане
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Ольга Цветцих/Unsplash

Супругов-опекунов из Казахстана обвинили в истязании шести приемных детей. По версии следствия, дети не получали должной заботы и страдали от избиений и тяжелой физической работы, сообщает Nur.kz.

Известно, что младшему из пострадавших 11 лет, возраст остальных не уточняется. Также сообщается, что на головах у самых маленьких обнаружили 47 рубцов, а один ребенок получил серьезную черепно-мозговую травму. В прокуратуре уверены, что опекуны били несовершеннолетних плеткой, шваброй, кочергой и руками, ругали и заставляли выполнять их тяжелую работу. Кроме того, дети жаловались на скудное питание и утверждали, что иногда им добавляли в еду фекалии.

Родная бабушка троих детей долго искала внуков, но приемная мать скрывала их местонахождение. Все же разыскав семью опекунов, она стала передавать внукам одежду и еду, но родители не отдавали подарки подопечным. Теперь родственница намерена сама взять опеку над внуками.

Дело о жестоком обращении с несовершеннолетними и хищении государственных средств, выделенных на их содержание, слушается в Карагандинском ювенальном суде. Какое наказание может грозить супругам, не уточняется.

Ранее учительница российской школы-интерната издевалась над воспитанницей и попала под суд.

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