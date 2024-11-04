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Многодетная мать избивала мужа и троих детей и попала под следствие

В Коми многодетную мать подозревают в избиении мужа и троих детей

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В Троицко-Печорском районе возбуждено уголовное дело в отношении 42-летней женщины, которая истязала членов своей семьи, в том числе малолетних детей. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Коми.

По данным следствия, россиянка систематически избивала собственных детей. Трое несовершеннолетних регулярно подвергались побоям со стороны матери. О происходящем в семье стало известно во время разбирательств по факту избиения женщиной своего супруга, детей органам опеки пришлось изъять.

Известно, что семья состоит на профилактическом учете как неблагополучная. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело о истязании, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

До этого сообщалось, что в Челябинске вынесли приговор 41-летней местной жительнице, которая истязала 13-летнюю падчерицу. Об избиениях девочки в компетентные органы сообщили соседи. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об истязаниях, ей назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее воспитательница из Бийска истязала подопечных в детдоме и снимала это на видео.

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