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Россиянам перечислили продукты, которые нельзя запекать в фольге

ОСН: картофель, цитрусовые и капусту не рекомендуется запекать в фольге
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Daisy Daisy/Shutterstock/FOTODOM

Запекание в фольге считается безвредным, так как она покрывается специальной оксидной пленкой, которая не позволяет частицам металла проникать в пищу. Однако при этом рекомендуют использовать фольгу при температуре не выше 204 градусов по Цельсию, чтобы исключить риски. А некоторые продукты лучше в фольге не запекать, например картофель или капусту, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Картофель часто запекают в фольге в мундире, иногда добавляя в него начинки. Но на самом деле такой способ приготовления портит вкус блюда, так как в картофеле содержится много влаги. Вместе с фольгой он создает своего рода «кокон», в котором картошка может размякнуть или остаться полусырой, поясняют специалисты.

Также не рекомендуется запекать в фольге овощи и фрукты – например, цитрусовые, ананасы и томаты, которые содержат кислоту, способную растворить алюминий и повредить фольгу. Эксперты советуют вообще исключить приготовление в фольге всех блюд с добавлением томатной пасты, уксуса, майонеза и кетчупа, лимонной кислоты, цитрусов, ананаса.

Касается это не только свежих, но и маринованных продуктов. Капусту тоже не советуют запекать в фольге, хотя тут дело уже не в кислоте, а в том, что такой способ приготовления придает ей металлический привкус и невыгодно меняет цвет овоща.

При запекании блюда в фольге нужно осторожно отнестись к выбору специй – так, например, в реакцию с ней вступают паприка, чили и кумин, меняя вкус ингредиентов.

До этого доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов рассказал «Газете.Ru», что алюминий из фольги является инертным металлом, но при контакте с высокими температурами, кислотами или щелочами возможна миграция ионов в пищу. По его словам, хотя единичное употребление такой пищи не нанесет вреда, регулярное поступление алюминия в организм может создавать избыточную нагрузку на почки и потенциально влиять на нервную систему.

Ранее ученый объяснил, почему нельзя заворачивать еду в фольгу.

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