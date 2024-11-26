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Ученый рассказал, почему нельзя заворачивать еду в фольгу

Daily Mail: употребление завернутой в фольгу пищи может вызвать отравление

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Daisy Daisy/Shutterstock/FOTODOM

Алюминиевая фольга не может служить герметичной упаковкой, предотвращающей размножение на поверхности продуктов питания опасных бактерий, таких как стафилококк. Об этом изданию Daily Mail рассказал биохимик и эксперт по безопасности пищевых продуктов из США Закари Картрайт.

Ученый объяснил, что герметичные контейнеры с крышками для хранения продуктов предназначены для того, чтобы ограничить взаимодействие пищи с кислородом. Кислород необходим для размножения большинства опасных патогенов, в том числе S. aureus (стафилококков) и Bacillus cereus, Clostridium botulinum и Listeria monocytogenes.

Эти микроорганизмы вырабатывают токсины, вызывающие симптомы пищевого отравления, — лихорадку, рвоту, боль в животе и диарею. Clostridium botulinum и Listeria monocytogenes считаются самыми опасными, поскольку их яд биологического происхождения может провоцировать паралич дыхательных мышц и листериоз — инфекционное заболевание, характеризующееся преимущественным поражением лимфоидной ткани и нервной системы.

По словам Картрайта, в отличие от пластиковых контейнеров и липкой пищевой пленки, фольга не может изолировать продукт питания от внешней среды. Кроме того, алюминий, из которого она сделана, может вступать в реакцию с кислыми и солеными продуктами и проникать в остатки пищи, например, в острый томатный соус. Частое проникновение алюминия в организм связано с нейротоксическими нарушениями развития, а также с повреждением почек, печени и костей.

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