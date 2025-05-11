Готовка в алюминиевой фольге может быть опасна для здоровья

Химик Дорохов: запекать продукты в фольге следует не больше двух часов

Пищевая алюминиевая фольга широко используется в кулинарии, однако ее безопасность зависит от условий применения, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

По его словам, сам по себе алюминий является инертным металлом, но при контакте с высокими температурами, кислотами или щелочами возможна миграция ионов в пищу.

«Исследования показывают, что особенно активно этот процесс происходит при запекании кислых продуктов (томатов, цитрусовых, маринадов) или соленых блюд, так как соль и кислоты ускоряют коррозию фольги. Хотя единичное употребление такой пищи не нанесет вреда, регулярное поступление алюминия в организм может создавать избыточную нагрузку на почки и потенциально влиять на нервную систему», — объяснил он.

Также использование фольги может менять вкусовые характеристики приготовленных блюд.

«Например, пища может приобретать металлический привкус пище, особенно при длительном контакте фольги с продуктами в условиях высокой температуры — это связано с окислением поверхности фольги и взаимодействием ионов алюминия с органическими соединениями в продуктах. Кроме того, при неправильном использовании (например, при перегреве или повреждении защитного слоя) фольга способствует неравномерному нагреву, что ухудшает текстуру блюда — например, делает мясо сухим или овощи излишне мягкими», — сказал эксперт.

Интересно, что в некоторых случаях фольга может не ухудшать, а улучшать вкус пищи за счет создания эффекта «парового котла».

«При плотном заворачивании продуктов в фольгу образуется замкнутое пространство, где циркулируют влага и ароматы, благодаря чему мясо и овощи становятся более сочными. Однако этот же механизм увеличивает риск миграции металла, поэтому для минимизации вреда рекомендуется избегать прямого контакта фольги с пищей — например, предварительно заворачивать еду в пергамент», — отметил он.

В целом, запекание в фольге считается относительно безопасным способом приготовления блюд при соблюдении определенных правил.

«Например, при кратковременном нагревании — запекании рыбы или овощей при температуре до 180°C — не происходит значительного выделения алюминия. Для блюд, требующих длительного приготовления (более 2 часов) или очень высоких температур (выше 200°C), лучше использовать альтернативы — пергамент, стеклянные или керамические формы. Это особенно важно для людей с заболеваниями почек или нарушениями минерального обмена, так как их организм хуже выводит избыток алюминия», — резюмировал химик.

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