В России увеличили штрафы за проход через ж/д пути на красный

В РФ вступили в силу повышенные штрафы за проход через ж/д пути на красный

С 18 апреля вступили в силу изменения в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП), ужесточающие ответственность за нарушения на железнодорожной инфраструктуре и в метрополитене. Так, введен новый штраф в размере 500 рублей за переход железнодорожных путей по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, говорится на сайте правовых актов.

Повреждение ограждений вдоль железнодорожных путей на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области теперь повлечет за собой штраф в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. В остальных регионах штраф составит от 1 тысячи до 3 тысяч рублей.

Значительно повышены штрафы за нарушение правил проезда гужевого транспорта и выпаса скота вблизи железной дороги: для граждан — до 1 тысячи рублей (ранее 100 рублей), для должностных лиц — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей (ранее от 100 до 300 рублей), для юридических лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

В марте Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку, в рамках которой предлагается увеличить действующие штрафы за нарушение правил прогона скота через железнодорожные пути.

Ранее в Госдуме предложили штрафовать владельцев дорог за отсутствие схемы движения.