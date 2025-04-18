Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России увеличили штрафы за проход через ж/д пути на красный

В РФ вступили в силу повышенные штрафы за проход через ж/д пути на красный
close
Западное МСУТ СК России

С 18 апреля вступили в силу изменения в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП), ужесточающие ответственность за нарушения на железнодорожной инфраструктуре и в метрополитене. Так, введен новый штраф в размере 500 рублей за переход железнодорожных путей по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, говорится на сайте правовых актов.

Повреждение ограждений вдоль железнодорожных путей на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области теперь повлечет за собой штраф в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. В остальных регионах штраф составит от 1 тысячи до 3 тысяч рублей.

Значительно повышены штрафы за нарушение правил проезда гужевого транспорта и выпаса скота вблизи железной дороги: для граждан — до 1 тысячи рублей (ранее 100 рублей), для должностных лиц — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей (ранее от 100 до 300 рублей), для юридических лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

В марте Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку, в рамках которой предлагается увеличить действующие штрафы за нарушение правил прогона скота через железнодорожные пути.

Ранее в Госдуме предложили штрафовать владельцев дорог за отсутствие схемы движения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами