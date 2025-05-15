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На «Госуслугах» зарегистрировались более 112 млн россиян

«Ростелеком»: число пользователей «Госуслуг» превысило 112 млн человек
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РИА Новости

Число зарегистрированных пользователей на портале «Госуслуги» превысило 112 млн человек. Об этом сообщается в отчете компании «Ростелеком» за первый квартал 2025 года.

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский отметил, что компания является техническим партнером портала и продолжает активно совершенствовать цифровые сервисы как для граждан, так и для бизнеса. Он также уточнил, что за первые три месяца года через портал было подано более 218 миллионов заявок на получение государственных услуг.

Кроме того, Осеевский напомнил, что на платформе реализовали несколько новых решений. Например, здесь доступен сервис самозапрета на оформление кредитов, улучшена защита аккаунтов с помощью биометрии, а в мобильных приложениях «Госуслуги» и «Госуслуги Авто» появились специальные чаты для водителей.

До этого официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что с 23 мая для электронной подачи заявлений в МВД гражданам нужно будет пройти процедуру идентификации и аутентификации на «Госуслугах».

Ранее в МВД рассказали, как не попасться на обман мошенников с «Госуслуг».

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