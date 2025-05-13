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В МВД рассказали, как не попасться на обман мошенников «с Госуслуг»

МВД: «Госуслуги» рассылают письма о входе в аккаунт с одной почты
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РИА Новости

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России предупредили пользователей «Госуслуг», что уведомления о входе в аккаунт отправляются только на электронную почту и только с официального адреса, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что данная функция активируется пользователем самостоятельно в разделе «Безопасность» на портале. SMS-сообщения с подобной информацией «Госуслуги» не рассылают.

«Госуслуги» направляют уведомления о входе в учетную запись, только если вы сами подписались на них в разделе «Безопасность» на портале. В этом случае при каждом входе в аккаунт на электронную почту, привязанную к «Госуслугам», приходит письмо с адреса no-reply@gosuslugi.ru», — говорится в сообщении.

МВД рекомендует быть бдительными и не реагировать на подозрительные сообщения, якобы отправленные от имени портала.

До этого официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что с 23 мая для электронной подачи заявлений в МВД гражданам потребуется пройти процедуру идентификации и аутентификации на «Госуслугах».

Ранее в МВД назвали данные, которые нельзя раскрывать в интернете.

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