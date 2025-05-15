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Российский школьник поплатился в суде за оскорбление и избиение одноклассницы

Mash: на Урале школьник поплатился за оскорбление и избиение одноклассницы
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Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/FOTODOM

На Урале мальчик поплатился в суде за оскорбление и избиение одноклассницы. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

В селе Таборы Свердловской области 14-летний школьник во время урока истории оскорбил одноклассницу, назвав ее «безмамной», а та ответила, что живет с бабушкой. После словесной перепалки подросток не смог сдержать эмоций и ударил девочку. На следующий день конфликт повторился — школьник вновь поднял руку на одноклассницу, в результате чего она получила ушибы.

Бабушка пострадавшей обратилась в суд, который признал факт физического и морального вреда. Подростка-обидчика оштрафовали на 20 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу.

До этого родители девочки, избившей одноклассницу в российской школе, поплатились в суде. Пострадавшая более трех недель после случившегося находилась на лечении, а также испытывала морально-нравственные страдания.

Ранее российские шестиклассники избили сверстника толпой по просьбе девочек.

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