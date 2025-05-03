Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские шестиклассники избили сверстника толпой по просьбе девочек

В Сочи школьники избили сверстника толпой по просьбе девочек

В Сочи шестиклассники избили мальчика толпой из-за просьбы девочек «наказать» его за неуважение. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Сочи».

Инцидент произошел 30 апреля в районе Мацесты в городе Сочи. Группа шестиклассников из школы №11 организовала нападение на своего сверстника, снимая все происходящее на видео. Предварительно, поводом для избиения стала просьба девочек «наказать» мальчика за якобы неуважительное поведение в их отношении.

На кадрах с места инцидента видно, как подростки кричат на мальчика и по очереди наносят ему удары. Комментариев от руководства школы, где учатся участники инцидента, и правоохранительных органов на данный момент не поступало.

До этого ученики российской школы затолкали однокласснику в рот носок и сняли это на видео. Директор подтвердила факт травли и принесла извинения жертве буллинга и его матери.

Ранее жестоко избитый в московской школе подросток записал видео и рассказал об операции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами