Родители девочки, избившей одноклассницу в российской школе, поплатились в суде

В Карелии девочка получит компенсацию после того, как ее избила одноклассница в школе. Об этом со ссылкой на пресс-службу судов региона сообщает «Говорит Петрозаводск».

Инцидент произошел в мае прошлого года в одной из школ Петрозаводска. В учебном учреждении 12-летняя девочка избила свою одноклассницу, которая в результате получила ушиб грудной клетки. Пострадавшая более трех недель после случившегося находилась на лечении, а также испытывала морально-нравственные страдания.

Суд принял решение взыскать с каждого из родителей нападавшей компенсацию в пользу пострадавшей в размере 20 тысяч рублей. Также компенсацию в пользу девочки в размере 30 тысяч рублей взыскали с администрации школы, где произошел инцидент.

Ранее стало известно, что причиной жестокого избиения школьника в Новосибирске могли стать слитые учителю фото.