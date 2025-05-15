В Астраханской области произошел пожар площадью 2 тыс. кв. м

В Астраханской области на птицефабрике «Владимирская» в Ахтубинском районе возник пожар площадью 2 тыс. кв. м. Об этом сообщается в Telegram-канале муниципальной администрации.

На место происшествия прибыли пожарные, ведется тушение огня в двухэтажном здании фабрики. О пострадавших не сообщается. Что стало причиной возгорания, также пока не известно.

До этого ВСУ ударили по птицефабрике и сахарному заводу в Курской области.

Как рассказал Хинштейн, еще одной атаке подверглась птицефабрика АО «Черкизово» в деревне Бекетово в Горшеченском районе. Это произошло еще 6 мая. В результате падения обломков беспилотника был поврежден бройлерный цех предприятия.

Он уточнил, что в обоих случаях удалось обойтись без пострадавших. Тем не менее Хинштейн призвал местных жителей продолжать соблюдать меры предосторожности и быть бдительными.

Ранее в многоэтажном доме на северо-востоке Москвы произошел пожар.