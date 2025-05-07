Украинские войска атаковали два предприятия в Курской области

Хинштейн: ВСУ ударили по птицефабрике и сахарному заводу в Курской области

Автотранспортный цех на территории сахарного завода и бройлерный цех на территории птицефабрики получили повреждения в результате атаки украинских войск на два района Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, одной из целей стал поселок имени Куйбышева в Рыльском районе.

«Удар пришелся по автотранспортному цеху ООО «Промсахар» — в результате повреждена крыша, выбиты окна, посечен фасад», — говорится в заявлении.

Также бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) своими действиями нанесли урон автомобилям сотрудников предприятия и экскаватору.

Как рассказал Хинштейн, еще одной атаке подверглась птицефабрика АО «Черкизово» в деревне Бекетово в Горшеченском районе. Это произошло еще 6 мая.

«В результате падения обломков беспилотника поврежден бройлерный цех», — подчеркнул врио губернатора.

Он уточнил, что в обоих случаях удалось обойтись без пострадавших. Тем не менее Хинштейн призвал местных жителей продолжать соблюдать меры предосторожности и быть бдительными.

Ранее дрон ВСУ атаковал храм в Курской области.