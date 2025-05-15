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В Госдуме призвали помечать вредные продукты предупредительными знаками

360.ru: в Госдуме предложили помечать вредные продукты специальными знаками
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Sergey Ryzhov/Shutterstock/FOTODOM

Производители вредных продуктов питания должны наносить на их упаковку и этикетки специальные предупредительные знаки для потребителей. Соответствующую инициативу депутаты Госдумы направили в правительство, передает 360.ru со ссылкой на законопроект.

Знаки предлагается наклеивать на продукты с превышением в составе калорий, насыщенных жиров, сахара или соли. Авторы проекта предполагают, что выглядеть они должны как черные прямоугольники с надписями, нанесенными жирными белыми буквами.

Если инициативу одобрят, то она должна вступить в силу с июня 2026 года. Все продукты, которые поступили в продажу до этого времени, останутся без знаков.

До этого зампред Госдумы Борис Чернышов предложил Роспотребнадзору ввести цветовую маркировку «Светофор» для продуктов, которые содержат сахар и жиры. По мнению парламентария, подобная мера поможет потребителям легко ориентироваться в выборе продуктов с различным содержанием сахара. Красная маркировка будет означать его повышенное содержание, желтая — умеренное, а зеленая — безопасное для здоровья.

Ранее в Госдуме рассказали, как бороться с ожирением россиян.

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