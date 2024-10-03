Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили ввести цветовую маркировку продуктов

Чернышов предложил ввести цветовую маркировку продуктов, содержащих сахар и жиры

close
Максим Блинов/РИА Новости

Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов направил обращение руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением ввести цветовую маркировку продуктов, которые содержат сахар и жиры. Об этом сообщает РИА Новости.

Он предложил внедрить систему маркировки «Светофор» на обязательной основе для всех производителей.

По мнению парламентария, подобная мера поможет потребителям легко ориентироваться в выборе продуктов с различным содержанием сахара. Красная маркировка будет означать его повышенное содержание, желтая — умеренное, а зеленая — безопасное для здоровья.

Накануне руководитель по закупкам свежих продуктов Metro Нина Королева заявила, что тренд на здоровый образ жизни меняет привычки людей. Покупатели интересуются более безопасными и чистыми продуктами, а потому смотрят на маркировку «Халяль» — вне зависимости от того, мусульмане они или нет.

По ее словам, отмечается повышение спроса на халяль с 2021 года — особенно на Урале, Юге и в Поволжье.

Ранее россиянам назвали пять лучших продуктов для профилактики инфаркта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами