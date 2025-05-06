«Синяки и температура»: российским дачникам назвали симптомы «мышиной лихорадки»

Роспотребнадзор призвал российских дачников соблюдать меры профилактики на фоне угрозы заражения геморрагической или «мышиной» лихорадкой, переносчиками которой являются грызуны. Это заболевание имеет характерные симптомы, в первую очередь среди них выделяют сыпь и появление крупных синяков на теле, рассказал 360.ru врач Василий Шуров.

У человека, заразившегося лихорадкой с почечным синдромом, повышается температура тела, начинаются головные боли. Причем инкубационный период может достигать 50 дней, отметил врач.

«По истечении этого срока лихорадка проявляется как обычная инфекция. Например, подъемом температуры, головными болями или ломотой в мышцах», — пояснил он.

Он призвал обратить внимание, не появилась ли петофиальная сыпь в виде маленьких кровотечений. Также характерным симптомом врач назвал так называемый «удар бича» — синяки на коже, напоминающие след после удара ремнем.

Опасность состоит в том, что всего через 5-6 дней с момента заражения «мышиной лихорадкой» у человека нарушается работа почек, резко снижается уровень выделяемой мочи, а через неделю при благоприятном сценарии начинается полиурическая стадия. На этом этапе, наоборот, выделение мочи происходит обильно, а человек начинает постепенно восстанавливаться — это происходит примерно в течение периода от 21 дня до месяца, пояснил врач.

Зачастую заболевание протекает в легкой форме, заразившиеся даже не всегда обращаются к врачу, а иногда и вовсе путают симптомы с гриппом, отметил Шуров. Он посоветовал россиянам не забывать о мерах профилактики заражения, в том числе — тщательно мыть и обрабатывать выращенные на участках овощи, при уборке участка и помещений использовать перчатки, респиратор и антисептики.

До этого доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский предупредил, что заражение «мышиной лихорадкой» может спровоцировать острую почечную недостаточность, инфекционно-токсический шок и кому. По его словам, болезнь обычно передается от грызунов, поэтому в зоне риска находятся те, кто взаимодействует с ними. Заражение может произойти как через воздух, так и при употреблении воды и продуктов питания, с которыми они контактировали.

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