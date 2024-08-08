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Половина россиян не хотят работать в коллективе

Почти 50% россиян не любят работу в команде из-за конфликтов и графика

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Freepik.com

Предпочтения россиян по работе в команде или в одиночку разделились практически поровну, выяснили в ходе исследования сервисы «Работа.ру» и «СберПодбор». Копия есть у «Газеты.Ru».

51% опрошенных предпочитают работать в коллективе, а 49% — индивидуально. Среди сторонников командной работы преобладают сотрудники производства и агропрома (13%), торговли (10%) и бухгалтеры (8%). Индивидуальную работу чаще выбирают IT-специалисты (9%) и работники транспортной отрасли (9%).

Основными преимуществами командной работы респонденты считают возможность обсуждения задач с коллегами (63%), разделение обязанностей (56%) и способность выполнять более сложные задачи (55%). Также 54% отметили возможность обучения у коллег, а 32% уверены, что командная работа дает более высокие результаты.

Сторонники индивидуальной работы ценят возможность трудиться в удобном режиме (67%), меньше времени тратить на обсуждения (62%) и избегать конфликтов (48%). 28% отметили, что личные достижения повышают уверенность в себе, а 17% предпочитают выполнять только интересные для себя задачи.

Исследование показывает, что российские работники ценят как командную работу за ее синергетический эффект, так и индивидуальную — за возможность самореализации и эффективного распределения времени. Это говорит о необходимости гибкого подхода работодателей к организации рабочего процесса, учитывающего различные предпочтения сотрудников.

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