Россияне рассказали, как часто конфликтуют на работе

Треть россиян сталкивается с конфликтами на работе несколько раз в месяц. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного платформой омниканального маркетинга Calltouch и сервисом онлайн-рекрутинга hh.ru. При этом 19% сотрудников оценили степень эмпатии коллег как максимальную.

26% граждан признались, что сталкиваются с конфликтами на работе не реже нескольких раз в полгода. Каждый четвертый (25%) ссорится с коллегами всего раз в год или реже.

Согласно исследованию, 27% россиян считают профессию проджект-менеджера самой конфликтной. На втором месте (20%) оказался директор по маркетингу.

При этом одной из самых комфортных на рынке труда, по мнению опрошенных, является работа маркетологом. В этом уверены 45% россиян.

31% респондентов заявили, что атмосфера в компании в большей степени зависит от руководства.

Ранее опрос показал, что в апреле больше половины россиян (54%) оценили свою мотивацию и продуктивность на работе на 8 — 10 баллов из 10 возможных.