Дачникам рассказали, какие вредители появляются в огороде в мае

В мае в огороде прежде всего появляется разнообразная тля, которая облепляет растения и питается их соками. Об этом «Москве 24» рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

«Осенью самки тли откладывают на растениях яйца. Как только становится достаточно тепло и начинают появляться зеленые листья, оттуда выходит новое поколение вредителей. К тому же самки тли могут рождать новых насекомых без оплодотворения. И делают это очень быстро. Поэтому может казаться, что только что растение было с совершенно чистыми стеблями, а через несколько дней все уже облеплено тлей», — уточнил эксперт.

Кроме того, в последний месяц весны активизируются майские жуки, которые питаются зелеными частями растений. Их личинки живут и питаются в почве, уточнил энтомолог. К числу опасных также относятся насекомые, похожие на мелких молей белокрылок, которые на самом деле являются родственниками тли. Проблемы могут вызвать долгоносики-цветоеды и паутинные клещи, заключил Марьинский.

Открытие, опубликованное в журнале Scientific Reports, до этого показало, что красные сети защищают сельскохозяйственные растения от насекомых лучше белых и черных сетей.

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