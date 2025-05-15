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На двух работавших по заданию СБУ жителей Севастополя завели дела

ФСБ: на двух жителей Севастополя завели дела о госизмене за работу на СБУ
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

На двух жителей Севастополя, подозреваемых в работе на украинские спецслужбы, завели уголовные дела. Об этом сообщили ТАСС в УФСБ по региону.

По данным ведомства, мужчин подозревают в сборе информации и подготовке терактов против армии России по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Госизмена».

До этого прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по делу о государственной измене против жителя Керчи. По версии следствия, обвиняемый выступал против проведения специальной военной операции на Украине. В 2023 году мужчина связался с украинской разведкой через соцсети и предложил свою помощь.

Выяснилось, что по заданию кураторов россиянин собрал информацию о расположении объекта противовоздушной обороны в Керчи и передал фотографии через мессенджер. За это, как утверждают следователи, он получил 5 тыс. рублей.

Ранее сотрудники ФСБ задержали волгоградца по подозрению в государственной измене.

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