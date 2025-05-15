Врач предупредила о вреде популярного сахарозаменителя

Фруктоза, которая является популярным заменителем сахара и считается более «здоровой» альтернативой, может навредить здоровью печени. Об этом kp.ru рассказала врач-эндокринолог и диетолог Клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии Юргита Вараева.

«Сахарозаменителем часто называют фруктозу, но на самом деле она — такой же простой углевод, как и наш обычный сахар, но еще более опасна для печени, поскольку фруктоза в больших количествах — это повышенный риск жировой болезни печени», — предупредила врач.

По ее словам, к полезным альтернативам сахара можно отнести только подсластители неуглеводного происхождения. Так, например, можно использовать стевию, которая не содержит калорий и не влияет на уровень глюкозы. Однако и с такими вариантами важно соблюдать меру, заключила Вараева.

Психиатр-нарколог, главный врач клиники Маршака Дмитрий Вашкин до этого говорил, что искусственные подсластители помогают довольно быстро сбросить лишние килограммы за счет сокращения калорий, однако, согласно исследованиям, в долгосрочной перспективе они, наоборот, способствуют набору веса. Он пояснил, что сахарозаменители могут усиливать чувство голода, способствуя перееданию.

Ранее россиян предупредили об опасности сахарозаменителей в напитках.