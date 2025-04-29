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Россиян предупредили об опасности сахарозаменителей в напитках

Pravda.Ru: подсластители нарушают микробиом и ославляют реакцию на инсулин
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Christian Ohde/Global Look Press

Многие россияне в попытке сбросить лишний вес переходят на сахарозаменители – например, выбирают диетическую колу с аспартамом, добавляют в чай и кофе стевию. Однако польза этого преувеличена – такие подсластители негативно влияют на здоровье и грозят организму последствиями, выяснила у экспертов Pravda.Ru.

Сахарозаменители, по сути, «обманывают» мозг, который считывает сладость на языке, ожидая поступления энергии. Если этого в итоге не происходит, то он запускает механизм голода. Особенно часто это бывает с аспартамом и сукралозой. Поэтому зачастую после банки диетической колы так хочется есть.

Кроме того, искусственные сахарозаменители плохо влияют на микробиом в кишечнике, так как под их воздействием погибают полезные бактерии, помогающие переваривать клетчатку, зато размножаются вредные, усиливающие тягу к сладкому. Эксперты также предупреждают, что хотя подсластители не повышают уровень сахара в крови, они притупляют реакцию клеток на инсулин, что впоследствии грозит развитием диабета второго типа. Скачки уровня глюкозы фиксируются даже если человек потребляет сахарин.

Вместо таких заменителей экспеты рекомендуется использовать небольшое количество меда, кленового сиропа, в которых содержатся натуральные микроэлементы. Вместо сладкой или диетической газировки, по мнению экспертов, лучше пить не воду с лимоном и мятой.

До этого врач-эндокринолог Европейского медицинского центра (ЕМС) Юлия Катхурия рассказала «Газете.Ru» о недавнем исследовании, из которого следует, что потребление аспартама связано с развитием атеросклероза, заболевания сосудов, при котором на их стенках образуются атеросклеротические бляшки из холестерина, жиров и кальция. Утверждается, что этот сахарозаменитель повышает уровень инсулина, активируя парасимпатическую нервную систему, что в свою очередь усиливает воспаление сосудов.

Ранее врач сравнила пользу от горького шоколада и сахарозаменителей.

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