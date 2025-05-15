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В Британии хотят выпустить рецидивистов раньше срока

The Guardian: в Британии из переполненных тюрем хотят выпустить преступников раньше срока
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Dignity100/Shutterstock/FOTODOM

Власти Британии хотят выпускать преступников, в том числе рецидивистов, раньше положенного срока из-за переполненности тюрем. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на представители британского минюста Шабану Махмуд.

Она рассказала о введении новых правил для содержания преступников, которые ранее были приговорены к тюремному заключению сроком от одного до четырех лет, затем освобождены и вновь совершили преступление — то есть рецидивистов.

Теперь они будут помещаться в тюрьму на фиксированный срок в 28 дней. По мнению британского минюста, эти меры позволят высвободить до 1,4 тыс. мест в тюрьмах.

Тем не менее инициатива встретила сопротивление со стороны правозащитников — они заметили, что такой короткий срок заключения даст насильникам и грабителям возможность вновь терроризировать людей.

До этого газета Figaro сообщила о том, что Франция изучает вариант перевода части иностранных заключенных из своих переполненных тюрем в пенитенциарные учреждения стран Восточной Европы.

Ранее Франция усилила меры безопасности вокруг тюрем столичного региона.

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