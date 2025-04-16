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Франция усилила меры безопасности вокруг тюрем столичного региона

BFMTV: Франция усилила меры безопасности вокруг тюрем региона Иль-де-Франс
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Michael Bunel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Франция усилила меры безопасности вокруг тюрем столичного региона Иль-де-Франс после нескольких нападений на учреждения. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на письмо префекта Парижа Лорана Нуньеса начальнику полиции города.

По данным канала, префект попросил полицию «значительно увеличить число обходов и патрулей». Также Нуньес призвал правоохранителей чаще посещать окрестности тюрем и прилегающие к ним парковки.

«Лоран Нуньес надеется, что это поможет максимально избежать риска уголовного преследования и арестовать преступников, уделяя особое внимание ночному времени», — говорится в материале.

Накануне BFMTV сообщал, что во Франции ряд тюрем подверглись нападениям злоумышленников, которые подожгли машины и открыли стрельбу. В публикации говорилось, что неизвестные подожгли автомобили возле исправительных учреждений в Люине и Валансе. В Тулоне был открыт огонь из автоматического оружия, также было слышно 15 выстрелов из автомата Калашникова.

Ранее во Франции допустили иностранный след в нападениях на тюрьмы.

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