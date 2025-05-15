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СМИ: Франция намерена перевести часть заключенных в страны Восточной Европы

Figaro: Франция хочет перевести часть заключенных в страны Восточной Европы
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Франция изучает вариант перевода части иностранных заключенных из своих переполненных тюрем в пенитенциарные учреждения стран Восточной Европы. Об этом сообщает издание Figaro.

«Как в случае Дании с Косово, французская тюремная администрация пытается найти решения для разгрузки своих тюрем. По нашим данным, эта передача задержанных коснется лишь части иностранцев. Это 20 тысяч человек, или четверть всего тюремного населения», — пишет издание.

В настоящее время французские тюрьмы рассчитаны на 62 тысячи мест, однако в них содержится 83 тысячи заключенных. Перемещение части из них могло бы облегчить проблему перенаселенности, отмечает Figaro.

Основная сложность заключается в обеспечении соблюдения французских стандартов содержания заключенных.

Переполненность тюрем во Франции продолжает расти, обновляя рекорды каждый месяц. По состоянию на 1 декабря средняя заполненность тюрем составляла 129,5%, а в некоторых пенитенциарных учреждениях этот показатель превышает 200%.

В апреле сообщалось, что более 60 нападений было совершено во Франции на исправительные учреждения и их сотрудников менее чем за две недели.

Ранее Франция усилила меры безопасности вокруг тюрем столичного региона.

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