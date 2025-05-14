Появились новые подробности о состоянии модели, выброшенной в Дубае на обочину

Мать искалеченной модели, найденной на обочине в Дубае, рассказала о ее состоянии

Мать украинской модели Марии Ковальчук, которую выбросили на обочину дороги в Дубае с многочисленными переломами, рассказала о ее состоянии в беседе с aif.ru.

«Мы в Дубае. Идет реабилитация. Продлится около года», — отметила мать пострадавшей.

Она добавила, что «больше ничего сказать не может».

До этого в СМИ распространилась информация, что пострадавшую модель перевезли во Львов.

19 марта украинскую модель обнаружили на обочине в Дубае со множественными переломами конечностей и позвоночника. Близкие и друзья искали девушку больше недели. Они подозревают, что ее забрали в сексуальное рабство после вечеринки с шейхами. Ковальчук парализована, она может только двигать губами, ей провели несколько операций. Девушка находилась в критическом состоянии.

Mash утверждает, что в Дубае Ковальчук участвовала в оргиях, а на жизнь зарабатывала секс-работой, специализируясь на извращениях.

Полиция Дубая объявила, что Ковальчук упала с высоты на строительном объекте. Ее родственники не верят в эту версию.

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