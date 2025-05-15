Стало известно, когда объявленный в международный розыск блогер Гасанов покинул РФ

РИА: обвиняемый в отмывании денег блогер Гасанов уехал из России еще в феврале

Блогер Гусейн Гасанов, который обвиняется в отмывании 20 млн рублей, выехал из России в конце февраля текущего года. Об этом сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов.

«Гасанов покинул Россию в конце февраля этого года, в связи с чем постановлением отдела уголовного розыска УВД он был объявлен в международный розыск», — сказал он.

По версии следствия, в 2019–2021 годах блогер не заплатил налоги на общую сумму, превышающую 170 млн рублей. При этом часть средств — свыше 20 млн рублей — он легализовал через финансовые операции.

Мужчине было заочно предъявлено обвинение в отмывании денежных средств в особо крупном размере. Его объявили в международный розыск. Гасанова также заочно арестовали. По некоторым данным, он уехал в Азербайджан.

Блогер уже прокомментировал свой заочный арест, заявив, что «все вопросы по налогам были закрыты еще в прошлом году», а его юристы разбираются в ситуации.

Ранее блогерша Елена Блиновская объяснила попытку покинуть Россию в день задержания.