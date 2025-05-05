Дачникам назвали правила, которые помогут добиться большого урожая

Обновление земли на грядках поможет дачникам добиться большого урожая. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Она отметила, что земля может «уставать», поэтому важно высыпать хотя бы по два мешка грунта на каждую грядку. Кроме того, эксперт советует вносить удобрения. Например, сушеный гранулированный конский или коровий навоз. При этом грядки под корнеплоды удобрять не стоит, уточнила Воронова.

По ее словам, сеять все важно в прогретую землю.

«При посадке семян корнеплодов рекомендую соблюдать расстояние: если посадить два-три семечка вместе в одной точке, овощи могут вырасти мелкими. При этом есть определенные сорта, например, у редиса, которые этого не боятся и хорошо растут, даже соприкасаясь друг с другом», — подчеркнула садовод.

Директор департамента сервиса ПЭК Игорь Коптев до этого говорил, что саженцы важно правильно подготовить к транспортировке, чтобы избежать повреждения при перемещении на дачный участок. Он посоветовал использовать контейнеры с вентиляционными отверстиями, чтобы обеспечить приток воздуха и предотвратить перегрев корней.

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