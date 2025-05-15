Авербух извинился за скандальные слова об Арзамасовой

Известный хореограф, постановщик ледовых шоу и призер Олимпийских игр Илья Авербух принес извинения в связи с резонансным высказыванием о своей супруге Елизавете Арзамасовой в интервью Ксении Собчак. Развернутое объяснение своим словам он дал в Telegram-канале.

«Я, конечно, не имел в виду никакого сексуального подтекста. Вы знаете наши отношения с Лизой. Я говорил крайне неудачно, но хотел сказать о личностной сформированности Лизы на тот момент. Что в свои 15 лет она уже была интересной, самостоятельной, красивой, умела много работать, трудиться, ставить цели. Эта формулировка была необдуманной и сделанной на какой-то усталости. Это моя ответственность и моя очень большая ошибка», — пояснил Авербух.

В интервью Авербух поделился воспоминаниями о знакомстве с Елизаветой Арзамасовой, когда ей было 15 лет. Фигурист не принял определение «ребенок» по отношению к будущей супруге. По словам спортсмена, он уже тогда видел в актрисе «женщину, у которой все было». Эти слова Авербуха вызвали неоднозначную реакцию в сети, некоторые пользователи обвинили его в сексуализации несовершеннолетних. Ксения Собчак выступила в защиту фигуриста, обвинив критиков в двойных стандартах и лицемерии.

На днях Авербух заявил в интервью Ксении Собчак, что не смог поставить на коньки народного артиста России Филиппа Киркорова. Он рассказал, что Киркоров очень хотел участвовать в ледниковом шоу, однако не смог освоить коньки.

Ранее Собчак поддержала фигуриста Авербуха.