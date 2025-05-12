Авербух о Киркорове на льду: «Не нашли ему размер»

Фигурист Илья Авербух заявил, что Киркорову не удалось встать на коньки

Фигурист и хореограф Илья Авербух заявил в интервью Ксении Собчак, что не смог поставить на коньки народного артиста России Филиппа Киркорова.

Авербух рассказал, что Киркоров очень хотел участвовать в ледниковом шоу, однако не смог освоить коньки.

«Филипп Бедросович пробовал несколько тренировок, но было понятно, что не очень пойдет. Все-таки он очень высокий, мы не нашли ему размер», — поделился хореограф.

По словам Авербуха, Киркорову было страшно падать с высоты на коньках. Он также рассказал, что хотел бы увидеть на льду Марка Эйдельштейна, Юлию Снигирь, Zivert и Евгения Цыганова.

Авербух добавил, что приглашал в шоу «Ледниковый период» Полину Гагарину, но та отказывала.

«Каждый сезон начинается с: «А давайте позовем Полину Гагарину». Мы звоним. А она говорит: «Деточки, я вас так люблю, но у меня все уже расписано на несколько лет», — рассказал фигурист.

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