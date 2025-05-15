Правоохранители назвали сроки, которые грозят фигурантам дела об экстремизме в «Эксмо»

ТАСС: фигурантам дела об экстремизме в «Эксмо» грозит до 8 лет колонии

Подозреваемым в экстремизме сотрудникам издательства «Эксмо» грозит до 8 лет лишения свободы. Об этом ТАСС заявил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, задержанный в Москве директор по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолий Норовяткин и другие фигуранты дела об экстремизме могут получить до 8 лет колонии за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

15 мая сообщалось, что правоохранительные органы задержали нескольких сотрудников издательства Individuum.

14 мая сообщалось, что Норовяткин и еще около 10 человек задержаны в Москве в рамках расследования уголовного дела об экстремизме.

В издательстве «Эксмо» утверждают, что дело Норовяткина связано с печатной продукцией издательства Popcorn books, в которых была выявлена пропаганда ЛГБТ. В «Эксмо» также заявили, что не имеют никакого отношения к пропаганде ЛГБТ, а претензии правоохранительных органов касаются исключительно книг, изданных Popcorn Books.

Ранее в «Эксмо» отреагировали на возможный запрет 60% детских книг в России.