Директора по дистрибуции издательства «Эксмо» задержали по делу об экстремизме

Директор по дистрибуции издательства «Эксмо» Норовяткин задержан в Москве

Директор по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолий Норовяткин и еще около 10 человек задержаны в Москве в рамках расследования уголовного дела об экстремизме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В публикации отмечается, что задержания проводились в рамках уголовного дела по части 1.1 статьи 282.2 УК (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации).

В данный момент ведутся следственные действия, после допроса задержанных им изберут меру пресечения.

В издательстве «Эксмо» утверждают, что дело Норовяткина связано с печатной продукцией издательства Popcorn books, в которых была выявлена пропаганда ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

В «Эксмо» также заявили, что не имеют никакого отношения к пропаганде ЛГБТ, а претензии правоохранительных органов касаются исключительно книг, изданных Popcorn Books.

В апреле 2024 года издательство АСТ приостановило продажу романов «Маленькая жизнь» Ханья Янагихара и «Песнь Ахилла» Мадлен Миллер.

Ранее у сказки «Дракон» Евгения Шварца появилась маркировка «18+» на сайте «Эксмо».