Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Хинштейн рассказал о списке «пойманных за руку» чиновников

Хинштейн: более 70 чиновников в Курской области привлекали к ответственности
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Администрация Курской области подготовила список из более чем 70 чиновников, которые привлекались к уголовной ответственности или были освобождены от нее по нереабилитирующим причинам. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Каждому профильному заму «его» список будет доведен. Отдельно будем отрабатывать и с главами», — написал врио главы региона.

По словам Хинштейна, «пойманные за руку» чиновники не должны работать во власти. При этом врио губернатора региона отметил, что в Курской области в настоящее время уровень коррупции «достиг высшей должностной планки».

В апреле Хинштейн потребовал уволить исполняющего обязанности директора областного Центра занятости населения Павла Моисеева. Врио губернатора подчеркнул, что человек, осужденный за коррупционные преступления, не может работать в системе власти.

Ранее Хинштейн сравнил с сериалом ремонт парка «Патриот» в Курске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами