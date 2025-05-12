Хинштейн рассказал о списке «пойманных за руку» чиновников

Хинштейн: более 70 чиновников в Курской области привлекали к ответственности

Администрация Курской области подготовила список из более чем 70 чиновников, которые привлекались к уголовной ответственности или были освобождены от нее по нереабилитирующим причинам. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Каждому профильному заму «его» список будет доведен. Отдельно будем отрабатывать и с главами», — написал врио главы региона.

По словам Хинштейна, «пойманные за руку» чиновники не должны работать во власти. При этом врио губернатора региона отметил, что в Курской области в настоящее время уровень коррупции «достиг высшей должностной планки».

В апреле Хинштейн потребовал уволить исполняющего обязанности директора областного Центра занятости населения Павла Моисеева. Врио губернатора подчеркнул, что человек, осужденный за коррупционные преступления, не может работать в системе власти.

Ранее Хинштейн сравнил с сериалом ремонт парка «Патриот» в Курске.