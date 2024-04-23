АСТ приостановило продажу двух романов из предостережения прокуратуры

Издательство АСТ приостанавливает продажу романов «Маленькая жизнь» Ханьи Янагихары и «Песнь Ахилла» Мадлен Миллер. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы «Эксмо-АСТ».

Отмечается, что в издательство АСТ поступило предостережение от Пресненской межрайонной прокуратуры ЦАО Москвы.

В документе сказано, что из краткого изложения романов следует, что в них идет речь о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений.

«На основании этого издательство АСТ приостанавливает продажу указанных книг до получения полного экспертного заключения», — сказано в сообщении.

Издательство выпускает «Маленькую жизнь» Ханьи Янагихара с 2016 года, «Песнь Ахилла» Мадлен Миллер с 2019 года.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в честь Всемирного дня книги рекомендовал к обязательному прочтению четыре классических произведения русской литературы. Лавров посоветовал к прочтению роман Михаила Булгакова «Белая гвардия» и повесть Николая Гоголя «Тарас Бульба». Также в список рекомендаций Лаврова вошли «Преступление и наказание» Федора Достоевского и роман Василия Аксенова «Остров Крым».

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